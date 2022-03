A partire dal 22 marzo 2022 l’operatore telefonico WindTre ha deciso di dare un’occasione molto interessante ad alcuni suoi già clienti. In particolare, questi ultimi potranno richiedere una sim aggiuntiva su cui attivare l’offerta mobile WindTre Di Più Full 5G con uno sconto notevole.

Windtre Di Più Full 5G: l’offerta mobile disponibile per alcuni già clienti ad un prezzo scontato

Il noto operatore telefonico arancione ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte relative all’attivazione di una seconda scheda sim. Tra le nuove offerte proposte, c’è WindTre Di Più Full 5G xTe Special.

Come già accennato, a partire dal 22 marzo 2022 e fino al prossimo 6 aprile 2022 chi è già cliente dell’operatore potrà attivare l’offerta mobile in questione ad un prezzo scontato rispetto a prima. In alcuni casi, infatti, il prezzo è di soli 7,99 euro al mese, mentre in altri è di 9,99 euro al mese. A questo costo bisognerà però aggiungere 6,99 euro di costo di attivazione una tantum e 10 euro per il costo della nuova scheda SIM.

Con l’offerta Di Più Full 5G xTe Special sono compresi ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare anche in 5G, 200 SMS verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 50 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri.

Come segnalato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, sono state inoltre aggiornate altre offerte mobile. Tra queste, ci sono MIA Unlimited Easy Pay Protect 5G e MIA +Unlimited Easy Pay Protect 5G con giga illimitati di traffico dati per navigare anche connettività 5G.