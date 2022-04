Anche un solo banalissimo centesimo potrebbe valere molto più di quanto pensi, e i collezionisti lo sanno bene. Sono ormai anni che circolano in rete vari annunci di monete molto rare, le quali riescono ad arricchire le persone e a far gioire anche il collezionista più accanito. Oggi parleremo nel dettaglio di una moneta che di per sé ha un valore minimo ma che potrebbe nascondere un vero e proprio tesoro.

In molti Stati europei circola, ormai dal lontano 2002, l’Euro. Proprio per questo, i suddetti Paesi hanno coniato più o meno monete di un determinato valore a seconda del periodo storico e ad altri fattori. Tuttavia, l’ingresso in scena della nuova valuta non fu di certo comodo: inizialmente vi fu molto scetticismo, ma i collezionisti, che la sanno davvero lunga, sapevano che avrebbero potuto avere per le mani un tesoro a lungo termine.

Monete rare: questo “semplice” 2 euro può valere una cifra impensabile