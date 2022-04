Aziende come Apple possono integrare facilmente le loro piattaforme iOS e macOS e condividere funzionalità e connettività tra quei dispositivi. Ciò è dovuto al controllo di Apple su hardware e software, il che significa che possono creare queste piattaforme pensando a questo tipo di integrazione sin dall’inizio.

È un problema diverso con Android a causa della sua natura open source, il che significa che, a meno che tu non stia utilizzando solo Android e una macchina Chrome OS, l’integrazione non è così semplice, anche se Microsoft sembra lavorarci. Secondo una voce di Windows Central, Microsoft ha apportato alcune riorganizzazioni interne, risultando in una nuova divisione ‘Microsoft Android’ guidata da Panos Panay.

Microsoft lavora all’integrazione tra Android e Windows

Secondo la fonte, Microsoft consoliderebbe molti dei suoi prodotti e servizi basati su Android in un’unica azienda. Stiamo parlando di sistemi operativi come Surface Duo OS, oltre a programmi come SwiftKey, Phone Link, Microsoft Launcher e altri. Alcune di queste app sono state precedentemente create da Microsoft Mobile Experiences, che si è concentrata anche sulle app iOS. Con questa riorganizzazione, la nuova divisione sarà in gran parte focalizzata su Android.

La fonte continua dicendo che Microsoft ha alcune idee per una migliore integrazione di Android e Windows oltre a ciò che è ora disponibile in Phone Link e che l’azienda spera di rendere i telefoni Android fondamentalmente un’estensione di Windows, offrendo ai clienti un’esperienza simile a iPhone e Mac. Al momento, la società non ha ancora dichiarato nessun dettaglio sul suo ‘piano’ di integrazione ma non potrebbe volerci molto prima di una dichiarazione.