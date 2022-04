Anche se LG ha interrotto la sua attività di smartphone nel 2013, l’azienda si è impegnata a continuare a fornire aggiornamenti software e servizi di supporto ai suoi clienti di smartphone per un lungo periodo di tempo.

Seguendo la sua promessa, la società ha ora divulgato un elenco di dispositivi che riceveranno l’ultimo aggiornamento di Android 12 nel mercato sudcoreano nel prossimo futuro.

LG si prepara ad aggiornare i suoi device anche ad Android 13

LG ha annunciato che gli smartphone Q92 5G, V50 ThinQ e V50S ThinQ riceveranno l’aggiornamento ad Android 12 nel secondo trimestre di quest’anno e che i dispositivi LG Q52, LG Valvet e LG Wing riceveranno patch di sicurezza durante lo stesso periodo.

Lo smartphone LG V60 non è presente nell’elenco dei dispositivi che riceveranno il nuovo aggiornamento, ma ciò è dovuto al fatto che il dispositivo non è stato introdotto nel mercato sudcoreano, quindi non è incluso nell’elenco dei dispositivi che lo faranno ricevere aggiornamenti in Corea del Sud.

Per garantire che i suoi consumatori non vengano lasciati all’oscuro, LG ha anche rivelato che gli smartphone LG Wing e LG Valvet riceveranno il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo, Android 13, che dovrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre del 2022, oltre a l’aggiornamento Android Pie.

LG ha annunciato e pubblicato l’aggiornamento ad Android 12 per lo smartphone Valvet all’inizio di questo mese, rendendolo il primo telefono dell’azienda a eseguire la versione più recente del sistema operativo Android, che è Android 12. Nonostante il fatto che la società avesse in precedenza un scarso track record quando si trattava di aggiornamenti software, ora le cose sembrano essere diverse.