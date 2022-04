In questi giorni stanno emergendo molte notizie riguardanti il debutto di un nuovo device foldable realizzato da Huawei. Lo smartphone pieghevole in questione potrebbe essere il Mate X3 e il debutto potrebbe essere imminente.

Infatti, si stanno moltiplicando le indiscrezioni su un misterioso dispositivo realizzato dal produttore cinese. Il primo avvistamento è avvenuto presso gli uffici TENAA grazie al quale è emerso il numero di modello PAL-AL000. A questo codice era associato uno smartphone 4G LTE come poi confermato anche dalla certificazione 3C ottenuta in questi giorni.

Grazie alle informazioni combinate dei due enti, possiamo scoprire che lo smartphone Huawei con il numero di modello PAL-AL00 sembra quasi certamente il Mate X3. La scheda tecnica non è stata svelata completamente, ma possiamo scoprire alcuni dettagli interessanti.

Huawei si sta preparando a lanciare il nuovissimo Mate X3, la nuova generazione dello smartphone peighevole

Il nuvo smartphone pieghevole del produttore avrà una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 66″. Il SoC che spingerà lo smartphone sarà il Kirin 9000 in versione 4G. Si tratta dello stesso chipset equipaggiato anche sul Mate X2 dello scorso anno.

Come sistema operativo ci sarà HarmonyOS 2.0.1 ma purtroppo non si hanno notizie sul display di Huawei Mate X3. Il display pieghevole è certamente la parte più interessante di tutto il device e per questo il produttore mantiene il più stretto riserbo.

Ci aspettiamo che il dispositivo possa adottare un pannello OLED con un sistema migliorato delle cerniere e della protezione. Questo maggiore attenzione permetterà di gestire la sezione centrale, soggetta a maggiore stress e usura con il passare del tempo. In ogni caso, aver già ottenuto queste due importanti certificazioni da parte di Huawei rende il lancio del device veramente questione di pochi giorni.