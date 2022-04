WhatsApp: la nuova offerta Esselunga regala 500 euro di buono in chat

Far credere agli utenti qualcosa che effettivamente non esiste, può essere reato. Più in particolare tutto ciò si mostra al pubblico con le truffe, le quali vanno sempre più veloce soprattutto con le applicazioni di messaggistica istantanea. WhatsApp è una di queste, ormai da diverso tempo, e suo malgrado non può fare altro che accogliere senza saperlo diversi tipi di inganni.

Negli ultimi giorni si sarebbe diffusa infatti una sorta di diceria, la quale vedrebbe addirittura un buono da parte di Esselunga da 500 € in regalo per tutti gli utenti che scaricano sul link. In realtà non si tratta altro che di una truffa, la quale sta cercando di attivare sui numeri di telefono delle persone su WhatsApp degli abbonamenti a pagamento.

WhatsApp: questa è la truffa con il nome di Esselunga che pubblica un comunicato ufficiale

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.