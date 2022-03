Da circa un mese sono emerse alcune primissime indiscrezioni riguardanti un possibile arrivo di una serie tv ispirata al famoso videogioco God of War. Il titolo di Santa Monica Studios si prepara quindi a debuttare sugli schermi e a quanto pare la piattaforma prescelta sarà Amazon Prime Video. Ora tutti i fan si stanno però chiedendo quale potrebbe essere il migliore attore per interpretare il ruolo di Kratos.

God of War: ecco chi potrebbe interpretare il personaggio di Kratos nella serie tv

Numerosi videogiochi famosi sono diventati anche delle note serie tv i film. Ricordiamo ad esempio la serie di Uncharted, di cui è da poco uscito il film al cinema, ma ricordiamo anche la serie tv targata Netflix The Witcher.

Come già accennato, sappiamo che ben presto anche un altro videogioco arriverà sui grandi schermi. Si tratta della prossima serie tv God of War e dovrebbe arrivare ufficialmente sulla piattaforma multimediale Amazon Prime Video.

Per il momento non ci sono ancora dettagli e informazioni riguardanti un possibile cast. La curiosità dei fan riguarda in particolare chi potrebbe interpretare il ruolo del personaggio di Kratos. Ora, però, possiamo farci una primissima idea.

Nel corso delle ultime ore, infatti, la pagina ufficiale di ComicBook ha postato un’immagine di un attore che potrebbe essere perfetto per interpretare questo personaggio. Si tratta di Dave Bautista, un ex wrestler che ha interpretato in passato al cinema il ruolo di Drax nel Marvel Cinematic Universe.

E voi? Cosa ne pensate? Vi piacerebbe questo attore nel ruolo di Kratos?