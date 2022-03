NVIDIA ha ufficialmente annunciato il debutto della nuova GeForce RTX 3090 Ti. La GPU di fascia alta è pensata non solo per i gamer ma anche per tutti coloro che hanno bisogno di sfruttare la potenza a disposizione con rendering e applicativi 3D.

La nuova GPU di NVIDIA va a migliorare ulteriormente la GeForce RTX 3090 grazie ad alcune soluzioni tecniche veramente estreme. L’architettura sulla quale è basata la scheda video è la Ampere GA102 che può contare su un numero di unità di elaborazione più elevato ma anche una frequenza operativa più alta.