Samsung è attualmente il leader incontrastato nel settore dei pieghevoli, ma sembra che i concorrenti dell’azienda non si accontentino di sedersi semplicemente e lasciare che si prendano il controllo dell’intera quota di mercato. Secondo un post su Weibo di Digital Chat Station, sembra che Vivo stia lavorando a un nuovo smartphone pieghevole.

Lo smartphone X Fold di Vivo, secondo il rapporto, dovrebbe essere lanciato nel secondo trimestre di quest’anno. Sulla base dei rendering trapelati, il dispositivo sembra essere simile nel concetto alla serie Galaxy Z Fold di Samsung, che è anche un ibrido telefono/tablet.

Vivo X Fold potrebbe rilasciare ad aprile

Potremmo aspettarci un display OLED LTPO QHD+ da 8 pollici con lettore di impronte digitali a ultrasuoni, ricarica cablata da 66 W e ricarica wireless da 50 W. Molto probabilmente sarà alimentato dalla CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che si dice sia in arrivo.

Anche le fotocamere del telefono, si dice, sono piuttosto buone in questo senso. Tra le caratteristiche che si ritiene siano incluse ci sono: un sensore principale da 1/1,5 pollici da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 48 MP, un teleobiettivo 2x da 12 megapixel e una fotocamera periscopio da 5 megapixel da 8 megapixel. Inoltre, in base ai rendering, sembra che Vivo stia tentando di riportare di moda la moda dell’ecopelle.

Si dice che il telefono verrà lanciato l’11 aprile in Cina e non siamo sicuri se ci siano piani per rilasciarlo in altri paesi, quindi dovremo solo aspettare e vedere cosa accadrà per capire se il device arriverà in diversi paesi.