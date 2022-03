Sappiamo tutti che Instagram è diventato un colosso dei social media rendendo semplice per le persone condividere foto e video. Tuttavia, sembra che anche questa rete sia suscettibile al fascino delle tecnologie audio come Twitter Spaces, Facebook Live Audio Rooms e Clubhouse. Attualmente puoi inviare note vocali tramite DM di Instagram, ma una scoperta intrigante fatta da Alessandro Paluzzi, uno sviluppatore che effettua ricerche inverse sui programmi per rilevare nuove funzionalità imminenti, suggerisce che potrebbe essere in arrivo più audio di Instagram.

Sabato, Paluzzi ha twittato uno screenshot di Instagram Stories con il simbolo di un microfono nell’area per le risposte alle storie, affermando inequivocabilmente che Instagram “sta lavorando sulla capacità di rispondere alle Stories con messaggi vocali”. Ciò arriva dopo aver menzionato alcuni mesi fa che il sito di proprietà di Meta stava lavorando su una funzionalità di griglia di modifica.

Instagram: un aggiornamento è in arrivo

Naturalmente, a questo punto ci sono ancora molte incognite: gli sviluppatori a volte pianificheranno potenziali funzionalità che non verranno mai implementate. È anche possibile che confrontare questa funzionalità con servizi di social audio come Spaces o Clubhouse sia fuorviante. Sembra essere più simile a Snapchat, poiché potresti rispondere alle storie su quel sito con la chat vocale.

Se la risposta audio arriva, potrebbe essere un grande successo con gli utenti, portando una nuova componente, forse più personale, al modo in cui le storie di Instagram funzionano. Al momento non ci sono informazioni disponibili oltre a quanto scoperto da Paluzzi, quindi non si sa quando Instagram implementerà questa funzione.