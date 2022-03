NETFLIX: ad Aprile non dormite, piuttosto guardate le novità del colosso!

Se è vero che, come dice il detto, "Aprile dolce dormire", noi di Tecnoandroid prediligiamo il "Chi dorme non piglia pesci". Proprio così, chi dorme non prende pesci né tantomeno si gode ciò che di bello offre la vita. A proposito, Netflix sta per lanciare un elenco infinito di nuove opere da non perdere!