Google Chat sostituirà i tradizionali clienti di Hangouts for Workspace nelle prossime settimane. Come parte di questo, Google ha promesso di disattivare le vecchie app mobili di Hangouts e l’app per iPhone è stata ritirata dall’App Store.

La ricerca di “Hangouts” nell’App Store non restituisce più l’elenco delle app e anche il collegamento diretto non è più attivo. Google ha annunciato il mese scorso che inizierà a rendere Chat l’applicazione predefinita per i clienti di Workspace che non avevano ancora eseguito la migrazione. “Tutte le applicazioni della versione classica di Hangouts, ad eccezione di hangouts.google.com, verranno disabilitate” come parte di questo.

Google Hangouts non è disponibile per iPhone e iPad

Per evitare notifiche ridondanti da Gmail o dalle app di Chat autonome, le persone che l’hanno installata devono prima chiudere (nell’angolo in alto a destra) la scheda “Sposta in Google Chat in Gmail”, che ti disconnetterà completamente dalla versione classica di Hangouts.

La rimozione degli elenchi di iPhone e iPad per i nuovi utenti è sicuramente un passo verso la disattivazione del programma Google Hangouts. Da questo pomeriggio il client Android era ancora disponibile sul Play Store.

Sorprendentemente, Hangouts per iPad supera Chat nella sua app standalone e Gmail. Il vecchio client aveva un’interfaccia utente a doppio riquadro, con discussioni a sinistra e un thread aperto a destra. Oggi, Gmail/Chat per iPad è poco più di un’app per telefono. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui le persone continuano a utilizzare Hangout tradizionali, ma l’app Gmail è quasi sicuramente già caricata sui loro smartphone e non è il peggior percorso di migrazione.

La scorsa settimana, Google ha iniziato a migrare gli utenti di Workspace a Chat e Spaces. L’azienda deve ancora annunciare una data per il trasferimento dei conti personali/gratuiti, a parte quella che avverrà dopo l’impresa.