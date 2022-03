OnePlus sta attualmente sviluppando lo smartphone OnePlus Nord 2T. Secondo i rapporti attuali, si tratterebbe di una versione potenziata di OnePlus Nord 2, introdotta a luglio 2021 in India. Diversi leak hanno già svelato molto sullo smartphone. Oggi, l’informatore Yogesh Brar ha rivelato le caratteristiche essenziali del Nord 2T, rivelando cosa aspettarsi da esso.

Il display AMOLED da 6,43 pollici di OnePlus Nord 2T avrà una risoluzione Full HD+. È progettato per gestire una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il Nord 2T includerà una fotocamera selfie da 32 megapixel nella parte anteriore. Il suo sistema di fotocamera posteriore potrebbe includere una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel con OIS. Arriverà con una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e un obiettivo mono da 2 megapixel.

OnePlus Nord 2T arriverà presto

Il Nord 2T sarà alimentato dal nuovissimo chipset Dimensity 1300, introdotto all’inizio di questo mese. Il telefono avrà 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB / 256 GB di memoria UFS 3.1. Il Nord 2T si avvierà nei sistemi operativi Android 12 e OxygenOS 12. Includerà una batteria da 4.500 mAh con capacità di ricarica rapida da 80 W. Il Nord 2T avrà anche uno slider di avviso e un jack audio da 3,5 mm, secondo la fonte.

Il modello base del Nord 2T potrebbe avere un prezzo inferiore ai 400 euro, con altre variazioni che costano tra 400 e 500 euro. L’uscita è prevista per aprile o maggio ed al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla caratteristiche hardware del device in arrivo. La società, naturalmente, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali ma manca davvero poco per vedere lo smartphone sugli scaffali dei negozi.