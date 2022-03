Gli sconti di Esselunga sono assolutamente pazzeschi, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di accedere ad una campagna promozionale di pregevole fattura, con prezzi alla portata di ogni singolo consumatore, anche applicati su modelli di fascia alta.

Il volantino parte da dove ci eravamo lasciati, proponendosi come più valida alternativa a tutte le recenti soluzioni di Unieuro e similari. Gli acquisti, del resto, possono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, con prodotti distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente sbrandizzata.

Non dimenticatevi dei codici sconto Amazon gratis, potrete riceverli sul vostro smartphone, iscrivendovi quanto prima a questo canale Telegram.

Esselunga: tutte le offerte più pazze

Il risparmio è assolutamente di casa da Esselunga, anzi in questo periodo l’azienda ha attivato due campagne promozionali completamente differenti, con prodotti veramente scontatissimi, e non proprio legati alla telefonia mobile, se non nel caso delle samsung Galaxy Buds Live. Gli auricolari true wireless in-ear possono essere acquistati con un esborso finale di soli 95,40 euro, ed una serie di prestazioni audio di fascia assolutamente elevata.

L’alternativa è invece legata all’informatica, si tratta di un hard disk esterno SATA da 2,5 pollici con connettività USB 3.0, stiamo parlando dell’ottimo ed economico Toshiba canvio Basics, nella variante da 1TB, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 39 euro.

Entrambi i prodotti vengono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica riscontrati nel periodo stesso. Per approfondire la conoscenza con il corrente volantino, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate sul sito ufficiale.