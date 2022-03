I prodotti sono disponibili a prezzi incredibilmente bassi da MediaWorld, grazie ad un volantino che promette faville, e sopratutto una eccellente varietà di modelli effettivamente in promozione, con i quali riuscire a spendere cifre inferiori rispetto a quanto previsto di base.

Il volantino segue esattamente le linee guida di tutte le campagne promozionali di MediaWorld, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, senza differenze regionali o territoriali, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, tramite il quale riuscire anche a ricevere la merce presso il domicilio (però a pagamento).

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram ufficiale, correte ad iscrivervi premendo questo link.

MediaWorld: le nuove occasioni sono veramente da non perdere

Per spendere poco con MediaWorld non sono assolutamente necessarie operazioni troppo complicate, basterà infatti decidere di recarsi personalmente in uno dei tantissimi negozi, ed aggiungere al proprio carrello un Galaxy Tab S7 Fe, pagandolo 599 euro, o un Galaxy Z Fold3, il cui prezzo è di 1499 euro. A questo punto, recandosi in cassa si avrà diritto a ricevere gratis il Galaxy Tab A8 2021, un tablet di fascia media da 199 euro, con consegna immediata.

Parlando di offerte vere e proprie, segnaliamo comunque la possibilità di acquistare anche l’ottimo Samsung Galaxy S21, il top di gamma della scorsa generazione, al prezzo finale di soli 615 euro, per la variante no brand con garanzia di 24 mesi. Se volete scoprire nuove promozioni e sconti del volantino, ricordatevi comunque di aprire le pagine che trovate qui.