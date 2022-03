I migliori prodotti sono fortemente in promozione da Bennet, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che lascia davvero a bocca aperta, per la bontà delle soluzioni che l’azienda ha deciso effettivamente di includere al suo interno.

L’accessibilità è estesa ai massimi livelli, in quanto gli sconti sono disponibili indistintamente dalla provenienza, ovvero su tutto il territorio nazionale, senza però l’aggiunta del sito ufficiale. Le condizioni di vendita sono invariate rispetto al passato, ciò sta a significare che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, ed anche no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet: scoperti nuovi sconti veramente assurdi

Bennet propone agli utenti italiani una serie di offerte decisamente interessanti, nonché ricche di occasioni da cogliere al volo, ricordando comunque che la maggior parte degli sconti sono legati a modelli di fascia bassa, prodotti che hanno un prezzo che non supera i 130 euro.

Il più costoso della coppia di dispositivi in promozione, è senza dubbio il Samsung Galaxy A03s, questi è impreziosito chiaramente dalla presenza di specifiche di ottimo livello e dall’interfaccia caratteristica dei prodotti Samsung, tutto raccolto in un prezzo di soli 129 euro. Gli utenti che invece vorranno spendere ancora meno, potranno fare affidamento sullo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale in vendita addirittura a meno di 100 euro, con il quale sarà possibile godere di una batteria addirittura da 5000mAh. Tutti i dettagli del volantino li trovate in esclusiva a questo link.