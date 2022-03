L’emergere dei file CAD e di nuovi rendering continuano a fornire anticipazioni interessanti su quello che sarà il design dei futuri iPhone 14. Negli ultimi giorni alcune immagini hanno dato modo di conoscere quelle che saranno le novità introdotte dal colosso di Cupertino dal punto di vista estetico. Inoltre, alcune indiscrezioni hanno svelato dei dettagli inaspettati riguardanti le specifiche tecniche dei prossimi melafonini.

iPhone 14: ecco tutte le novità attese!

La prima novità attesa su iPhone 14 riguarda il design. Il notch, ormai da diverso tempo disprezzato dai possessori di melafonini, sarà finalmente sostituito da un foro a forma di pillola destinato all’inserimento della fotocamera frontale e dei sensori fino ad ora collocati nella tacca. Max Weibach, autore dei rendering recentemente apparsi in rete, prosegue affermando che, a subire delle modifiche, sarà anche il modulo fotografico posizionato nel retro del dispositivo. A differenza dei modelli attualmente in commercio, iPhone 14 potrebbe montare un modulo più evidente, il cui spessore sarà aumentato rispetto ad iPhone 13. La fonte prosegue riferendo che, iPhone 14 Pro sarà complessivamente più spesso rispetto ad iPhone 13 Pro, ma non sarà lo stesso per il modello Pro Max.

Ulteriori voci si soffermano invece su quelle che saranno le specifiche tecniche della nuova generazione di iPhone. Alcuni esperti fanno riferimento alla possibilità di assistere al reimpiego del chip Bionic A15 su almeno due dei modelli di iPhone in arrivo. Secondo le indiscrezioni più recenti, Apple potrebbe limitarsi a modificare il nome del suo già noto processore senza modificarne le prestazioni. iPhone 14 Max e Pro Max potrebbero, quindi, montare un presunto Bionic A16.