La situazione finanziaria italiana sta diventando sempre più problematica e i pensionati ne stanno pagando il prezzo.

Le bollette continuano a salire contribuendo a uno stato di cose già problematico a causa del Covid-19. La battaglia tra Russia e Ucraina ora non fa che peggiorare la situazione.

Come se non bastasse, alcuni istituti bancari, insieme a quelli on-line, hanno iniziato ad aumentare le spese. I risultati sono in primis i pensionati, che hanno già bisogno di affrontare il fastidioso aumento dei prezzi.

Il disastro sanitario prima e la battaglia in Ucraina poi hanno portato a un aumento delle bollette sui conti correnti.

Nuovi aumenti per diverse categorie

I clienti che devono affrontare nuovi problemi finanziari ne sono a spese. Tra loro ci sono anche molti pensionati che stanno già lottando per sbarcare il lunario.

Questo modello è nato per affrontare la situazione finanziaria generata principalmente dalla battaglia in Ucraina. In breve, questi aumenti sono utilizzati dalle istituzioni bancarie e monetarie per recuperare denaro a causa del danno finanziario che anche loro stanno affrontando.

Tuttavia, aumenteranno gradualmente. In questo caso il valore aumenterà per i pensionati fermati al 5% allo sportello, mentre sui conti on line si aggirano intorno al 13%. Per le famiglie, invece, i prezzi sono del 12% per i conti on line e del 4% allo sportello. In alcuni istituti di credito, tuttavia, l’aumento delle fatture sul conto corrente è stato di ben il 33%.

I conti correnti aperti dai più giovani non hanno portato alcun aumento, che, poi, ha notato uno sconto del 5% in bollette per i conti allo sportello.

Infine, anche gli utenti che hano aperto un conto on line gratuito hanno subito uno shock sgradito: alcuni si sono rivelati a pagamento.