Il team di sviluppatori di WhatsApp non conosce riposo e continua a lavorare al miglioramento di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea.

Proprio ieri infatti ha dato il via al rilascio di un’altra versione beta dedicata ai disposti basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.8.5. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Beta si aggiorna e risolve due fastidiosi bug

In seguito dell’installazione della versione 2.22.8.4 di WhatsApp Beta, alcuni utenti hanno iniziato a riscontrare due bug piuttosto fastidiosi: il primo riguarda la duplicazione dei messaggi e il secondo causa invece dei crash dell’applicazione. Per quanto riguarda il primo di tali bug, ovvero i messaggi identici ripetuti due volte. Secondo quanto apprendiamo dallo staff di WABetaInfo, con la versione 2.22.8.5 sono stati risolti entrambi i bug.

Anche il bug relativo ai crash dell’applicazione è stato risolto, sono arrivate conferme da parte degli sviluppatori attraverso un messaggio su Twitter. Cose di questo tipo possono sempre accadere quando si utilizzano le applicazioni in versione beta ed è proprio per tale motivo che è consigliabile eseguire un backup della cronologia delle proprie chat su Google Drive prima di installare una nuova versione beta, così da poterla recuperare.

Se desiderate provare la versione 2.22.8.5 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing. La versione definitiva arriverà presto anche per tutti gli utenti non iscritti al programma di beta testing.