Solo oggi da Unieuro è possibile fruire di una campagna promozionale davvero interessante, con la quale riuscire a spendere molto meno del previsto, nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare uno smartphone o un prodotto di tecnologia generale di ultima generazione.

Il volantino che tutti stavamo aspettando, del resto, risulta essere attivo solo ed esclusivamente nei negozi fisici del brand, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda, tramite il quale riuscire comunque a godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui ad esempio si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro shock: solo oggi tantissimi sconti da non perdere

La campagna promozionale di Unieuro parte con un’offerta davvero unica, ovvero la possibilità di ricevere gratis il Samsung galaxy Tab A8 2021 (del valore commerciale di circa 199 euro). Per ottenerlo non sono necessarie operazioni particolari, in quanto basterà acquistare uno a scelta tra Samsung Galaxy S21 FE (al prezzo di 679 euro) e Galaxy S22 (al prezzo invece d 879 euro), per riceverlo direttamente in cassa.

Per gli utenti interessati invece ad altri brand, segnaliamo innumerevoli occasioni per spendere, sull’acquisto ad esempio di Honor 50 Lite, Oppo A74, xiaomi Redmi Note 11, Oppo A94, Galaxy A22, Galaxy A52s o anche Motorola Edge 30 Lite. Le offerte chiaramente non terminano qui, per questo motivo dovete assolutamente ricorrere alla visione delle pagine del volantino che potete trovare elencate in maniera dettagliata al seguente link speciale, per riuscire a risparmiare al massimo.