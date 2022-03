Il mondo di Sea of Thieves è come mai prima d’ora pieno di attività da svolgere. Gli sviluppatori di Rare stanno supportando il titolo realizzando sempre nuovi contenuti che possano permettere ai giocatori di vivere avventure intriganti.

Oltre ai classici commerci marittimi e alle sfide con i mostri, il mare dei pirati sta diventando particolarmente pericoloso. Con l’arrivo dei Forti Marini si è aggiunta una nuova meccanica di gameplay ma non solo.

In queste ore sarà attivata anche la nuova Avventura “Forts of the Forgotten“ che sarà il seguito diretto di “Shrouded Islands“. Come anticipato dal trailer su YouTube, i giocatori si troveranno a fronteggiare il temibile Flameheart e la sua schiera di scagnozzi.

Su Sea of Thieves fa i tutti i pirati possono giocare alla seconda Avventura che permetterà di salvare gli abitanti di Golden Sands

L’avventura sarà giocabile fino al 7 aprile e vedrà gli utenti impegnati a liberare l’avamposto di Golden Sands. L’avventura inoltre permetterà di scoprire anche nuovi aspetti della lore di Sea of Thieves.

Durante le vicende di Shrouded Islands, il temibile Flameheart è riuscito ad evocare i Forti Marini che sono comparsi sulla mappa di gioco. In seguito l’avamposto di Golden Sands è stato avvolto da una misteriosa nebbia e tutti gli abitanti sono spariti.

Solo le ciurme più coraggiose possono intraprendere un viaggio alla ricerca della soluzione del mistero, aiutati dalla mappa di Belle. Per scoprire come la storia proseguirà, i giocatori dovranno completare le nuove missioni e aggiungere ulteriori tasselli a questo puzzle fatto di navigazione e combattimenti attraverso i mari di Sea of Thieves.