L’annuncio dello sviluppo di un nuovo titolo legato alla saga di The Wticher da parte di CD Projekt ha immediatamente fatto impazzire tutti i fan dello Strigo. I giocatori si aspettavano il debutto del quarto capitolo che avrebbe continuato le avventure di Geralt di Rivia e permesso di scoprine nuove zone del Continente.

Tuttavia, i ragazzi di CD Projekt hanno confermato che il nuovo titolo farà parte del franchise di The Witcher ma darà anche vita ad una saga tutta nuova. Queste dichiarazioni lasciano intendere che la storia potrebbe anche avere un protagonista tutto nuovo.

Con la storia di Geralt di Riva conclusa con The Witcher 3: Wild Hunt, il protagonista della nuova saga potrebbe diventare Ciri. Infatti, nel finale canonico del gioco, la ragazza forgia una nuova spada ed intraprende il proprio viaggio come cacciatrice di mostri.

CD Projekt sta lavorando ad un nuovo capitolo di The Witcher che darà vita ad una nuova e avvincente saga videoludica

Come sostenuto da IGN, Ciri potrebbe diventare la protagonista della saga in sviluppo fungendo da anello di congiunzione tra i vecchi capitoli e quelli nuovi. Questo invoglierebbe i fan di vecchia data a giocare al nuovo titolo per scoprire come evolverà al sua storia. Al tempo stesso, il gioco rappresenterà il riavvio di un franchise che una lunga tradizione alle spalle ma che resterà fruibile anche ai neofiti.

Tuttavia, il team di CD Projekt potrebbe anche intraprendere una strada del tutto diversa e creare una storia tutta nuova con personaggi inediti. Infatti, il medaglione mostrato nella prima immagine condivisa dallo studio polacco non sembra appartenere a nessuna Scuola conosciuta.

Questa scelta potrebbe rappresentare la volontà di riavviare il franchise partendo da zero e gettando le basi per un nuovo mondo. Purtroppo al momento non è possibile scoprire quale delle due strade verrà seguite ma certamente arriveranno maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi.