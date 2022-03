Vorresti vedere film e serie TV su una piattaforma streaming senza spendere un centesimo? Rai Play è la risposta che cerchi!

Rai Play: piattaforma statale di qualità totalmente gratuita

L’emittente statale italiana Rai mette a disposizione un ottima piattaforma di streaming, completamente gratuita.

Lanciata il 12 settembre 2016 in sostituzione del portale web Rai.tv, è cresciuta esponenzialmente negli anni, ed ora offre un servizio di alta qualità con un vasto catalogo disponibile.

All’interno della piattaforma possiamo trovare principalmente tre funzioni: la prima riguarda la diretta di tutti i canali rai in streaming, 14 in totale, seguono poi le sezioni serie TV e film e per finire la guida alla programmazione.

Sono disponibili numerosi contenuti inediti mai trasmessi e il numero di serie e film è davvero vasto.

In un certo senso potrebbe fare piena concorrenza alle più blasonate piattaforme streaming, col vantaggio di essere fornito da un emittente statale e quindi totalmente gratuito.

Un servizio di sicuro interesse, che mette in risalto l’operato della Rai e motiva maggiormente il pagamento del canone del canone in bolletta.

Registrarsi in pochi click

Per poterne usufruire è necessario solamente registrarsi. É possibile utilizzare le scorciatoie login di Google, Facebook, Twitter, Apple e Huawei Id. Successivamente per completare la registrazione, occorrerà aggiungere solo data di nascita ed accettare i consensi informati.

È disponibile l’applicazione scaricabile gratuitamente dalla Store della SmartTV, Google play per Android e Apple Store per iPhone. Su PC è possibile accedere velocemente tramite classico browser internet.

L’interfaccia dell’App è molto intuitiva, simile a quella offerta da Netflix o Amazon prime. Permette di navigare nelle sezioni tramite un menù a tendina sulla sinistra, visionare i contenuti in prima pagina e cercarne di nuovi tramite la barra di ricerca.

Una volta lanciato il film o la serie TV scelta accorrerà attendere qualche secondo per la pubblicità, inserita solo inizialmente ma non particolarmente lunga o invasiva.