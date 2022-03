Amazon Prime Video ha annunciato, dopo lo straordinario successo dei nuovi episodi, che LOL: chi ride è fuori e’ stato rinnovato per una terza stagione.

LOL: Chi ride è fuori 3 era solo una questione di tempo, infatti Amazon Prime Video ha appena annunciato di aver rinnovato lo show per una terza stagione, che segue l’enorme successo della seconda (completamente disponibile sulla piattaforma di streaming).

Lo spettacolo comico, a un anno dal debutto in Italia, continua ad appassionare il pubblico: i nuovi episodi hanno infatti abissato lo straordinario successo della precedente edizione diventando il titolo più visto di sempre, nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia.

“Siamo molto felici di annunciare di nuovo questo successo“, ha affermato Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios. “LOL si riconferma lo spettacolo comico da record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video”.

Il cast della seconda stagione

La seconda stagione di LOL ha visto un cast di concorrenti equamente diviso tra donne e uomini, ed e’ composto da Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli , Tess Masazza e Max Angioni, si sfidano con le gag, cercando di far ridere il gruppo senza cedere alla comicità degli avversari.

Ad assistere alla gara dalla cabina di regia, il duo formato da Fedez e Frank Matano. Ma non solo: Lillo, un vero asso nella manica, chiamato a far vacillare i protagonisti nel loro impegno di non ridere, ha messo in difficoltà anche i concorrenti.

Le prime due stagioni di LOL sono prodotte in Italia negli Amazon Studios da Endemol Shine Italy, e sono disponibili in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo.