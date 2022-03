Negli ultimi anni, i telefoni da gioco sono diventati sia più potenti che più convenienti e Asus ha alcuni dei migliori sul mercato. L’Asus ROG Phone 5 sta ora ricevendo l’aggiornamento ad Android 12, che viene fornito con un pesante registro delle modifiche che spiega tutte le interessanti novità.

Android 12 per ROG Phone 5 e ROG Phone 5s è ora disponibile sui forum di Asus, oltre che tramite una distribuzione OTA attiva. L’aggiornamento è ora disponibile. Ha i vantaggi tipici di Android 12, come le indicazioni sulla privacy, ma Asus ha anche sfruttato l’opportunità per aggiungere alcune delle proprie funzionalità e risolvere alcuni problemi.

ROG Phone 5 è disponibile per l’acquisto

Le app di sistema “rinnovate”, un nuovo design per l’interfaccia utente ROG e l’aggiunta di una nuova funzione di doppio controllo AirTriggers sono tra gli oltre 40 elementi nel registro delle modifiche che Asus ha evidenziato per l’aggiornamento di Android 12 di ROG Phone 5. È incluso anche un ampio elenco di correzioni di bug, inclusa la correzione di un problema per cui le cuffie da 3,5 mm non riproducevano l’audio quando collegate durante i giochi.

Inoltre, Asus ha re-introdotto il menu delle impostazioni rapide “Internet” integrato piuttosto controverso di Android 12, piuttosto che continuare con distinti interruttori Wi-Fi e dati mobili come avveniva in precedenza. L’aggiornamento include anche la funzione Privacy Dashboard di Google, nonché il controllo del dispositivo e le scorciatoie del portafoglio che sono state spostate nel menu delle impostazioni rapide. Anche “Asus Safeguard” è stato sostituito con lo strumento SOS di emergenza di Google.

Il ROG Phone 5 è disponibile per l’acquisto per 999 euro. La serie ZenFone 8, prodotta da Asus, ha ricevuto lo stesso aggiornamento di Android 12 del resto dell’azienda.