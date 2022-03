È possibile che Mac Studio sia un’eccellente workstation per alcuni professionisti creativi, ma il suo compagno Studio Display potrebbe richiedere un po’ di rifinitura. La webcam dello Studio Display non “si comporta come previsto”, secondo un portavoce di Apple, che ha informato TechCrunch e The Wall Street Journal che la società aggiornerà lo Studio Display tramite software per risolvere il problema. La società non ha fornito un calendario per quando il problema sarebbe stato risolto.

TechCrunch, The Journal e altre pubblicazioni hanno espresso insoddisfazione per la qualità dell’immagine della webcam Studio Display, che secondo loro è granulosa e sbiadita anche in condizioni di illuminazione intensa. L’inquadratura automatica di Center Stage aiuta a nascondere il problema, ma non lo elimina completamente.

Apple Studio Display: un aggiornamento potrebbe arrivare presto

L’incapacità di Apple di produrre un’immagine di bell’aspetto è sconcertante data l’alta qualità della fotocamera del MacBook Pro 2021 e l’inclusione di un chip A13 progettato per gestire le immagini della webcam, il che indica che l’azienda possiede le conoscenze e le risorse necessarie. Probabilmente, la società sta già risolvendo il problema e rilascerà un aggiornamento molto presto.

Oltre ad avere immagini accettabili (sebbene non spettacolari) e altoparlanti ragionevolmente rumorosi, le prestazioni del monitor sono deludenti. È ragionevole presumere che se la webcam di Studio Display avrà un ruolo significativo nella tua decisione di acquisto, ti consigliamo di aspettare fino al rilascio dell’aggiornamento. Per avere fiducia nelle prestazioni di un monitor da circa 1.599 euro, è necessario assicurarsi che tutte le sue funzionalità siano operative nel modo più efficiente possibile.