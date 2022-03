Prodotti ritirati: se avete mangiato questi alimenti la vostra salute è in pericolo

Non sempre i prodotti che troviamo al supermercato sono sani e conformi alla legge. Spesso può capitare di imbattersi in alimenti tossici, pertanto è sempre bene prestare attenzione a ciò che si acquista controllando ingredienti, data di scadenza ed altri fattori. Quali sono stavolta i prodotti ritirati dal commercio? Tra questi vi è anche un famoso farmaco!

Prodotti ritirati: fate attenzione a ciò che mangiate!

Il motivo per cui i prodotti sono stati ritirati ruota attorno alle aflatossine. Ma cosa sono? Trattasi di sostanze dichiarate tossiche dall’Efsa e derivanti da un fungo, l’Aspergillus. Questo si trova in climi perlopiù umidi e caldi, dunque stando all’attuale situazione sul progressivo riscaldamento climatico, i ricercatori prevedono un aumento spropositato delle aflatossine nel cibo. Nello specifico, di queste microtossine genotossiche e cancerogene ne esistono due tipologie: M1 e B1. Come arrivano all’uomo? Semplice. Attraverso il salto di specie dagli animali che di solito si nutrono di mangime già contaminato. Le aflatossine si trovano soprattutto in: arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao.

Tale sostanza è contenuta attualmente in:

4 lotti di ACCURETIC 20 mg + 12,5 mg da 14 compresse AIC 028295018: CM2641 con scadenza il 30 aprile 2024; CJ7190 con scadenza 30 aprile 2022; F804 F2 con scadenza 30 aprile 2024; FJ7219 con scadenza il 30 aprile 2024. Tracce di nitrosammine.

Formaggio primo sale Giuncatina, lotto numero 2250222, presenza di batteri per mancata pastorizzazione del prodotto.

Arachidi Bio tostati in guscio, La Cenerentola, lotti numero 354/21 – 254/21 – 351/21 – 363/2. Presenza di aflatossine.

Wurstel di carne suina affumicati Servelade, lotto di produzione: 46L0702X038G23; 46L0702X039G28. Errore di confezionamento: alcuni wurstel sono al formaggio.

Tra i prodotti ritirati della settimana vi è anche un farmaco. Trattasi di un antipertensivo contenente nitrosammine oltre i limiti di legge. Queste ultime possono essere definite come composti cancerogeni derivati dei nitrati e nitriti, pertanto dannosi per la salute dell’uomo.