Il Green Pass sbarca ufficialmente su iPhone e Apple Watch nella versione 15.4. Fino a questo momento non era infatti possibile esibire la Certificazione Verde da una delle applicazioni native del sistema operativo iOS. D’ora in poi, invece, il Green Pass sarà visualizzabile come fosse una carta nell’AppleWallet.

Per chi non lo sapesse, il Wallet di Apple è un’applicazione che consente di raggruppare carte di credito o debito, biglietti aerei o del treno, nonché anche altre tipologie di carte compatibili con questo sistema. Insomma, proprio come in un portafogli (però virtuale). Questo permetterà agli utenti di avere il certificato sempre disponibile sul proprio smartphone, anche senza connessione internet, e senza bisogno di autenticazione – come invece accade ad esempio con l’app Io.

Come caricare la propria Certificazione Verde sul Wallet Apple? Ecco i tre semplici passaggi da seguire.

Green Pass, ecco come inserirlo nell’Apple Wallet

Inserire il Green Pass sull’Apple Wallet è un gioco da ragazzi. Anzitutto, serve inquadrare il QR Code della Certificazione Verde con la fotocamera del proprio iPhone. Potete inquadrarlo dalla certificazione cartacea ma anche da un’immagine su tablet, su pc o su un altro smartphone.

Non appena lo avrete inquadrato, comparirà sul vostro telefono un link sotto al QR Code, evidenziato in giallo: lo smartphone ha riconosciuto correttamente che si sta cercando di importare il Green Pass. Cliccando sul link in giallo, sarete reindirizzati ad una nuova scheda in cui vi verrà chiesto se volete aggiungere il Green Pass a Wallet e Salute. Cliccate in fondo sul tasto “Aggiungi a Wallet e Salute” per completare la procedura. Dopo aver visionato la schermata di riepilogo, basterà fare un tap su “Vedi su Wallet” per vedere il certificato nell’app.

Da questo momento potrete visualizzare il Green Pass aprendo l’app Wallet sull’iPhone e scorrendo tra le carte o gli altri elementi del vostro Wallet. Sarà invece l’unico elemento presente qualora non aveste mai usato Wallet.

Ma c’è di più: con una banalissima scorciatoia potrete visualizzare il Green Pass molto più rapidamente. Basterà premere tre volte il tasto destro del telefono su iPhone o toccare tre volte il tasto destro sotto la corona per l’Apple Watch ed ecco che vi comparirà il vostro Green Pass, pronto all’uso.