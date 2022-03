Spendere poco con Coop e Ipercoop dovrebbe essere molto più semplice del previsto, data la recente campagna promozionale, infatti, gli utenti sono pronti ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, dietro il pagamento di cifre quasi irrisorie.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo, non presenta vincoli o limitazioni particolari, in altre parole gli acquisti possono essere completati praticamente in ogni singolo negozio, con possibilità di accedervi comodamente presso il punto più vicino alla vostra residenza. In aggiunta, ricordiamo che tutti gli smartphone sono distribuiti no brand, con anche una comodissima garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: attenzione ai nuovi sconti speciali

Le nuove offerte di Coop e Ipercoop rendono davvero felici gli utenti, proponendosi come valida alternative alle ultime campagne dei più importanti rivenditori di elettronica. Al centro della soluzione corrente troviamo smartphone in vendita a prezzi inferiori ai 330 euro, richiesti invece per l’acquisto dell’ottimo Xiaomi 11 Lite, un modello brandizzato TIM, con alcune ottime specifiche per la fascia di appartenenza.

Nell’eventualità in cui si volesse invece risparmiare ancora di più, il consiglio è di scendere verso due prodotti di casa Samsung, quali sono Galaxy A12 e Galaxy A22, proposti rispettivamente a 159 e 199 euro. Entrambi sono distribuiti no brand, ovvero con aggiornamenti che vengono rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico, come nel caso dello Xiaomi 11 Lite di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente. Per scoprire i dettagli della campagna promozionale, collegatevi subito qui.