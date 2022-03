Reddito Energetico, la proposta targata movimento cinque stelle riguarda nuovi incentivi statali per pannelli fotovoltaico gratis!

Incentivi pannelli fotovoltaici: Ecco il reddito energetico

Il caro bollette sta decimando il potere di acquisto delle famiglie italiane e il parlamento discute su quali misure adottate per calmierare le spese.

Il Movimento Cinque Stelle annuncia il progetto: Reddito Energetico, la proposta riguarda nuovi incentivi statali per i pannelli fotovoltaico gratis!

Secondo i Pentastellati, ogni famiglia dovrebbe avere accesso ad un minimo di energia gratuita. Per questo motivo dopo il reddito di cittadinanza è nata l’idea del reddito energetico.

Sarà un contributo alle famiglie finalizzato all’acquisto di impianti fotovoltaici, solari termici e microeolici per abitazioni private o condomini.

In questo modo si risolvono ben due problemi: il primo alleggerendo la pressione sui conti delle bollette, il secondo è il raggiungimento degli obbiettivi europei di transizione energetica.

Se ogni casa italiana fosse dotata di questi impianti green, i problemi di produzione ed importazione di energia sarebbe notevolmente minori, con tanto di guadagnato per la nostra saluta e la natura.

Inizialmente il progetto potrebbe essere lanciato in test nella regione Campania, in modo da valutare in maniera minuziosa lo svolgimento dell’iter burocratico fino al risultato finale, con lo scopo poi di estenderlo in breve tempo a tutto il territorio italiano.

Al momento sono già disponibili degli incentivi per l’acquisto di impianti fotovoltaici. Si tratta di uno sconto importante, ben 50% che può essere in detrazione sulle tasse o immediato in fattura, come riportato nel nostro precedente articolo che puoi rileggere cliccando sul link.

Un occasione non da poco che consentirebbe per chi munito di auto elettrica di risparmiare anche sul carburante, ricaricando il veicolo a casa gratuitamente. Se hai trovato interessante questo articolo potresti dare uno sguardo a: Incentivi statali su fotovoltaico: Enel X lancia un ottima offerta!