La serie Samsung Galaxy S22 offre tutto ciò che ti aspetteresti da un attuale smartphone di punta: un display straordinario, fotocamere eccellenti e velocità elevata. Tuttavia, alcune persone potrebbero trovare brutto il design della fotocamera frontale. Fortunatamente, la personalizzazione è una caratteristica cruciale che distingue gli smartphone Android dai loro equivalenti iOS.

App creative, come Energy Ring e aodNotify, sono state sviluppate dalla community di modding per riutilizzare lo spazio attorno al foro della fotocamera per assomigliare a una luce di notifica o persino a un’indicazione della batteria. Entrambe queste app sono state aggiornate per funzionare con la serie Samsung Galaxy S22.

Galaxy S22: le app sono disponibili al download

Se ti manca il buon vecchio LED di notifica fisico, aodNotify è qui per aiutarti. L’utile software, sviluppato dal Senior Member di XDA Jawomo, simula un punto LED di notifica sulla barra di stato. Come suggerisce il nome, aodNotify funziona in tandem con la tecnologia Always on Display di Samsung per avvisarti di eventuali notifiche in arrivo. La parte di integrazione, invece, non è hardcoded, in quanto si può scegliere di mostrare la spia di notifica anche se l’Always on Display è spento.

aodNotify, oltre a replicare il LED di notifica, consente di generare effetti di illuminazione perimetrali regolabili per visualizzare un anello di luce attorno alla fotocamera. Il software include anche una funzione di anteprima delle notifiche, che ti consente di vedere se hai ricevuto notifiche senza riattivare completamente il tuo smartphone.

Energy Ring di jagan2, invece, ti permette di posizionare rapidamente un cerchio attorno all’obiettivo della fotocamera anteriore del tuo Galaxy S22 utilizzando il software. Sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione, inclusa la regolazione della larghezza dell’area dei pixel utilizzata attorno al ritaglio della fotocamera, la modifica dei colori in base al livello della batteria e altro ancora. L’installazione del software dell’indicatore di privacy Access Dots dello stesso sviluppatore ti consentirà di migliorare ulteriormente le possibilità di Energy Ring.