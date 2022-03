L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare la propria promozione gratuita che prevede 1000 minuti gratuiti verso l’Ucraina, paese attualmente in gravi difficoltà.

I clienti con codice fiscale ucraino con un’offerta attiva dal 14 marzo al 31 marzo 2022 riceveranno un SMS per attivare 1000 minuti internazionali per un mese dall’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone proroga la promo gratuita con 1000 minuti verso l’Ucraina

L’operatore rosso lo scorso 26 febbraio 2022 aveva espresso la propria solidarietà alla popolazione Ucraina con un post sui maggiori social network. Ai clienti Vodafone di rete mobile di nazionalità Ucraina attivi dal 24 Febbraio 2022 al 28 Febbraio 2022 vengono attivate in automatico le opzioni per: 1000 minuti gratuiti di traffico voce per chiamare dall’Italia i numeri mobili e fissi in Ucraina per 1 mese dall’attivazione; Giga illimitati gratuiti per chattare o videochiamare per 2 mesi dall’attivazione; minuti illimitati gratuiti di traffico voce e SMS illimitati gratuiti verso tutti i numeri nazionali italiani di rete mobile e rete fissa per 2 mesi dall’attivazione.

L’operatore sta inviando un SMS come questo a tutti i clienti ucraini: “Vodafone è vicina al popolo Ucraino in questa drammatica circostanza. Attiveremo gratuitamente sul tuo piano per un mese 1000 minuti per chiamare numeri mobili e fissi in Ucraina e due mesi di Giga, minuti e SMS illimitati per rimanere in contatto dall’Italia con le persone che ami. Non devi fare nulla, le promo si attiveranno e disattiveranno in automatico senza alcun costo. Entro 48h riceverai un messaggio di conferma attivazione“.

I clienti Vodafone con codice fiscale ucraino dal 25 febbraio al 31 marzo 2022 ricevono solo la promozione delle chiamate internazionali. Si tratta di un piccolo aiuto che però permette a migliaia di persone di rimanere in contatto con i propri cari.