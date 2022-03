Telegram ha ricevuto una nuova versione che aggiunge alcune funzionalità nuove ed essenziali al popolare software di chat. Secondo Android Authority, l’app ora ha un’interfaccia utente rivista per Android, un nuovo Download Manager, collegamenti telefonici e altro ancora.

L’aggiornamento è stato divulgato in un post sul blog su Telegram. La nuova funzione di connessione dei numeri di telefono è una delle aggiunte più importanti all’ultima versione. Prima di questo aggiornamento, potevi creare un nome utente Telegram e condividere il tuo collegamento t.me/nome utente con altri in modo che possano localizzarti sull’app senza conoscere il tuo numero di telefono. Tali nomi utente, tuttavia, sono pubblici e altri possono trovarti in una ricerca globale.

Telegram: l’aggiornamento è già disponibile

Con questo nuovo aggiornamento, Telegram aggiunge la possibilità di condividere un collegamento diretto t.me con il tuo numero di telefono. La struttura di questi URL è t.me/numero di telefono e devi utilizzare il tuo numero di telefono completo in formato internazionale, incluso il prefisso internazionale e un segno più davanti ad esso.

Quando scarichi i file con questa nuova versione, nella barra di ricerca verrà visualizzata una nuova icona. Puoi esaminare, mettere in pausa, riprendere o dare priorità ai download toccandolo o andando alla scheda “Download” in Cerca.

Inoltre, Telegram su Android ha ora un nuovo aspetto, con tanto di nuovo effetto di trasparenza. L’azienda si riferisce ad essa come a un’interfaccia Android semitrasparente. Si tratta, infatti, di uno sguardo visto in modalità notturna. I pannelli e le intestazioni diventano leggermente trasparenti con questo nuovo aspetto, rendendo più visibili gli sfondi delle chat, gli adesivi e i file multimediali. Un altro miglioramento dell’app per Android è una schermata di accesso rivista con animazioni più nitide.

L’aggiornamento aggiunge anche funzionalità per la trasmissione in diretta con altre app. Finora, i gruppi e i canali di Telegram consentono a un numero illimitato di persone di guardare le trasmissioni video in diretta. Tuttavia, ora sarai in grado di trasmettere utilizzando strumenti di streaming come OBS Studio e XSplit Broadcaster.