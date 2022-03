In un recente annuncio, Niantic ha dichiarato che i biglietti per il primo evento Pokemon Go in assoluto in Spagna, la Pokemon Go Safari Zone di Siviglia, sono attualmente in vendita. Il festival si svolgerà da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio al Parque del Alamillo a Siviglia, in Spagna, che si trova nella regione più meridionale del paese.

L’acquisto dei biglietti può essere effettuato in due modi: un’opzione da 21 Euro che garantisce l’ingresso all’evento dalle 12:00 alle 18:00 ora locale di ogni giorno, o un biglietto con accesso anticipato da 26 Euro che concede l’accesso all’evento tre ore prima del giorno dell’acquisto.

Pokemon Go in Spagna: sarà il primo evento organizzato da Niantic

Tuttavia, mentre il post ufficiale del blog in cui annunciava la notizia non ha specificato in dettaglio cosa comporterebbe questa esperienza unica nella Zona Safari, ha menzionato che “gli Allenatori partecipanti potranno incontrare una moltitudine di Pokémon che incarnano lo spirito del leggendario fondatore”. Miltank, Tauros, Deino e Solrock sono tra i Pokemon mostrati nella grafica del post, che fornisce un’anteprima del tipo di Pokemon che sarà accessibile durante l’evento.

Oltre agli eventi del Pokemon Go Tour a Monterrey, in Messico, e a Kaohsiung, a Taiwan, la Pokemon Go Safari Zone: Siviglia è l’evento della community live più recente programmato per Pokemon Go. Un indizio nascosto verso un altro elemento del futuro di Pokemon, i prossimi giochi Scarlet e Violet, potrebbe essere rivelato. I prossimi giochi, infatti, potrebbero essere influenzati da Spagna e Portogallo e la società potrebbe rilasciare ulteriori dettagli in merito.