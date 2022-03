Come parte della sua ultima funzionalità Pixel, Google ha svelato una miriade di nuove funzionalità per i suoi smartphone Pixel, inclusa la possibilità di scrivere per parlare durante le telefonate.

Se non sei in grado o preferisci non parlare durante le chiamate, Google offre ai proprietari di Pixel un nuovo metodo per interagire tramite il suo strumento Live Caption. Live Caption è uno strumento di accessibilità introdotto per la prima volta nel 2019. Utilizza algoritmi di riconoscimento vocale per analizzare l’audio riprodotto dal tuo browser e inserirlo automaticamente in didascalia per te. Tuttavia, la funzione viene ora utilizzata per uno scopo completamente diverso nelle telefonate.

Google Pixel: l’aggiornamento è già disponibile al download

I possessori di pixel saranno presto in grado di visualizzare i sottotitoli di ciò che la persona sta dicendo in tempo reale durante una telefonata. Potranno, tuttavia, inserire una risposta sul proprio smartphone e farla leggere alla persona con cui sono al telefono.

Sebbene questa nuova funzione sarà molto probabilmente una benedizione per le persone che hanno difficoltà a parlare o a sentire, può anche essere molto utile durante le chiamate in conferenza e altre chiamate legate al lavoro. Ciò è dovuto al fatto che con Live Caption su smartphone Pixel potrai seguire le telefonate anche in situazioni rumorose e in luoghi dove normalmente non potresti rispondere a una telefonata.

Google ha anche rivelato che le sue funzionalità Direct My Call e Wait Times saranno accessibili per Pixel 3a e altri dispositivi Pixel più recenti per gli utenti che non hanno ancora eseguito l’aggiornamento a Pixel 6 o Pixel 6 Pro.

Direct My Call è uno strumento che ti consente di navigare attraverso strutture telefoniche difficili quando chiami un’azienda poiché l’Assistente Google può tradurre questi complessi messaggi automatici per te. Nel frattempo, la funzione Wait Time di Google prevede quanto tempo ci vorrà per raggiungere una persona attiva quando si compone un numero verde.