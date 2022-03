Secondo le voci e le indiscrezioni emerse finora online, Google Pixel 6a e Google Pixel Watch verranno rilasciati a breve, anche se forse non così velocemente come speravamo. Entrambi i device dovevano essere rilasciati in precedenza a maggio, ma ora il noto informatore Jon Prosser ha indicato che il Pixel 6a potrebbe essere posticipato fino alla fine di luglio, mentre anche il Pixel Watch potrebbe essere ritardato.

Uno dei motivi è l’attuale carenza globale di chip, che colpisce quasi tutte le aziende del settore elettronico. Da gennaio è stata segnalata una data di lancio del 26 maggio per Pixel Watch – in effetti, è trapelata nientemeno che dallo stesso Jon Prosser – ma, come abbiamo visto in passato, queste date temporanee vengono spesso posticipate quando le circostanze cambiano.

Google Pixel 6a e Watch potrebbero arrivare a maggio

Di recente, gli avvistamenti di Pixel 6a e Pixel Watch in un sistema di inventario di aziende statunitensi hanno suggerito che un lancio potrebbe essere in arrivo, con alcune fonti che prevedono un rilascio a maggio. Questo è il momento in cui Google tiene la sua conferenza annuale degli sviluppatori di Google IO, che sarebbe il momento appropriato per svelare il nuovo hardware.

Ora sembra che la data di lancio sia in grave pericolo, anche se Prosser insiste sul fatto che il Pixel Watch sarà ancora disponibile il 26 maggio per il momento. Ovviamente, non vi è alcuna garanzia che andranno in diretta contemporaneamente e Google potrebbe scegliere di posticipare uno dei due device dal lancio iniziale. Al momento la società non ha ancora rilasciato dettagli su un possibile evento di presentazione di questi device.