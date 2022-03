Sebbene la maggior parte delle schede microSD siano simili, le differenze principali le rendono talvolta moto diverse tra loro. Alcune delle microSD più acquistate sono semplici, per la capacità o le velocità di lettura e scrittura, altre hanno caratteristiche ben precise e mirate, tra cui la resistenza e le operazioni di input/output al secondo. Queste piccole funzionalità possono aggiungersi a quelle di base per rendere una microSD ancor più potente o adatta alle tue esigenze – oltre che al tuo dispositivo. Di seguito alcune delle migliori schede microSD per smartphone, tablet, Chromebook o fotocamera Android.

1. SanDisk Extreme MicroSD

SanDisk Extreme risulta essere la migliore anche se confrontato con le unità ad alta velocità pensate per fotocamere esigenti. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 160 MB/s, Extreme è la migliore per il tuo smartphone. Inoltre, non è un segreto che le schede microSD SanDisk siano tra le più affidabili a lungo termine. Disponibile a partire da 32 GB fino a 1 terabyte per adattarsi a qualsiasi spazio di archiviazione.

2. Lexar Professional 1000x MicroSD

Se punti molto alle prestazioni, questa scheda microSD fa al caso tuo. Utilizza il bus UHS-II che si trova comunemente nelle fotocamere di fascia alta ed è retrocompatibile con l’UHS-I che si trova nella maggior parte degli smartphone. Offre una velocità più che sufficiente per ospitare video per smartphone 4K, 120 FPS ed è la scelta ideale se usi frequentemente il telefono per archiviare o trasferire file di grandi dimensioni su un PC tramite un lettore SD ad alta velocità.

3. Samsung Evo Select MicroSD

Samsung non produce solo alcuni dei migliori telefoni Android del pianeta; produce anche alcune delle migliori schede di memoria flash e microSD presenti sul mercato. Anche se questa scheda SD economica potrebbe non raggiungere la velocità di scrittura di 90 MB/s della scheda SanDisk Extreme, funziona perfettamente senza spendere troppo. È perfetto se desideri archiviare musica e film sul tuo smartphone, ma non è l’ideale per gli smartphone di fascia alta che potrebbero trovarla limitante durante la registrazione di video in 4K.

4. PNY Pro Elite MicroSD

Se hai bisogno di 128 o 256 GB di espansione di archiviazione, PNY Pro Elite merita di essere preso in considerazione. È all’altezza di tante altre, in grado di supportare app meno critiche come giochi e app di messaggistica con una rapidità niente male. Nonostante il suo prezzo accessibile, le sue prestazioni complessive sono quasi alla pari delle prestazioni di schede migliori. Tuttavia, se hai bisogno di una scheda microSD da 512 GB in poi, cerca altrove, poiché questa particolare gamma ha un tasso di errore superiore alla media con quelle dimensioni.