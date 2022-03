Una Citta Bunker sotterranea, futuristica e super tecnologica per offrire protezione ai familiari del Presidente Putin in caso di conflitto atomico.

Una guerra che al momento non conosce tregua

La guerra in corso tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi, continuando ormai giorno e notte da oltre una settimana.

La tanto sperata de-escalation al momento non c’è stata, ed anzi pare che con le resistenza Ucraina si siano inaspriti i conflitti.

Una situazione che potrebbe degenerare in poco tempo se la Nato dovesse scendere in campo, anche se per ora ha escluso più volte un intervento militare.

Con le forze Nato in campo ci troveremmo di fatto dinanzi alla terza guerra mondiale, con possibilità di un conflitto Nucleare dai risvolti devastanti.

Tecnologie all’avanguardia nella Citta sotterranea e bunker atomico

Un Pericolo che il Presidente Putin conosce bene, decidendo per tempo di correre ai ripari per salvaguardare i suoi cari con un piano di protezione.

Nella gelida e fredda Siberia, si troverebbe un rifugio di salvezza appositamente progettato e realizzato per i casi di conflitto nucleare.

Posizione sconosciuta come anche i dettagli sulla sua struttura interna, ma dalle dimensioni imponenti, tanto da poter essere considerata una città sotterranea come ribattuto da diversi media nazionali.

Il bunker voluto dal presidente Putin, sarebbe utilizzato per dare protezione ai suoi familiari in particolare alle sue due figlie. Tuttavia alcune indiscrezioni hanno ipotizzato che nel rifugio si trovino anche altri figli, non riconosciuti ufficialmente dal Presidente.

Questa mini città sotterranea parrebbe essere dotata di tutti i confort. Realizzata con le più recenti tecnologie, prevedono un perfetto filtraggio di aria e approvvigionamento di acqua indipendente, con orti sotterranei a illuminazione artificiale.

Un bunker quindi completamente autonomo dal punto di vista energetico e nella produzione di acqua e cibo che potrebbe garantire un luogo sicuro per diversi mesi o forse anni.