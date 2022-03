Dacia entrò a far parte 16 anni fa come secondo marchio del Gruppo Renault con l’intento di produrre auto con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. La formula sembra aver funzionato, dal momento che ad oggi hanno venduto più di 7 milioni di unità. Ora Dacia compie un passo da gigante nel futuro con il lancio della sua prima auto elettrica, la Dacia Spring chiamata a democratizzare l’auto elettrica in quanto è la più economica sul mercato.

Design, interni e materiali

La Dacia Spring è un’auto elettrica urbana dall’aspetto da SUV. Misura 3,73 metri di lunghezza, ha una carrozzeria a cinque porte, quattro posti e si vede che si tratta di un’auto con una notevole altezza da terra, con 151 millimetri.

A livello di design, segue la filosofia del marchio Dacia. Il frontale ha molta personalità grazie a gruppi ottici formati da due blocchi, quello superiore con le luci diurne a LED e quello inferiore con le luci anabbaglianti e di profondità, ahimè con lampadine ancora alogene. Al centro troviamo una griglia nera decorata con dettagli cromati che nasconde al suo interno la presa di ricarica della batteria che è di tipo 2.

Cerchi da 14 pollici con coprimozzi che simulano i cerchi in lega, passaruota contrassegnati da modanature in plastica, adesivi sul fondo delle portiere con la scritta Electric e alcune spesse barre di plastica sul tetto e gli specchietti retrovisori abbinati, sono gli elementi che danno forma a questa vettura, che potrebbe essere più o meno simile, ma non c’è dubbio che abbia molta personalità.

Se andiamo all’interno, troviamo spazio per quattro passeggeri, dove gli occupanti dei sedili anteriori godono di uno spazio maggiore rispetto a quelli dei posteriori. Il bagagliaio è abbastanza capiente per un’auto del segmento A, in quanto ha una capacità di 290 litri espandibile fino a 620 litri se si abbassano gli schienali (il divano, in quanto i sedili non sono frazionabili) dei sedili posteriori.

Si tratta di una cabina semplice e funzionale, caratterizzata dall’utilizzo di materiali plastici abbastanza duri. Il volante a quattro razze presenta dei pulsanti per attivare il limitatore di velocità o per attivare il comando vocale, sempre legato allo smartphone.

Dietro di lui troviamo il cruscotto, totalmente elettronico in cui sul lato sinistro vediamo una scala di colori che indica se stiamo utilizzando o rigenerando la carica della batteria, mentre a destra c’è l’indicatore del livello di carica disponibile. Al centro invece, vi è uno schermo da 3,5 pollici che ci permette di consultare le informazioni di base di cui si ha bisogno durante la guida.

Al centro della plancia una consolle incorniciata da plastica nera lucida incorpora il display da 7 pollici del sistema multimediale. Media NAV, con radio DAB e replica wireless dello smartphone compatibile con Apple Carplay e Android Auto, Bluetooth, una presa USB e un’uscita jack audio da 3.5 mm.

Infotainment

Il sistema multimediale è il classico a cui la casa Dacia ci ha già abituati con altri modelli del suo marchio, essenziale e pulito. Quello che ci è piaciuto molto è la rapidità di questo sistema. Collegare il proprio smartphone o navigare tra le impostazioni è molto veloce.

È inoltre disponibile una APP per il cellulare denominata MyDacia, dalla quale è possibile vedere in tempo reale il livello di carica della batteria, l’autonomia disponibile ed eventualmente geolocalizzare il veicolo.

Come dettaglio tecnologico di livello superiore, quando si collega Spring, l’applicazione permette di attivare il precondizionamento dell’abitacolo (climatizzazione/riscaldamento) in modo che quando arrivate sia alla giusta temperatura, informarsi sull’andamento del carico e metterlo in pausa o riprendere quest’ultimo.

Caratteristiche tecniche

La configurazione meccanica della Dacia Spring è la più semplice che possiamo trovare in un’auto elettrica. Sull’asse anteriore troviamo un motore elettrico da 33 kW, pari a 45 cavalli, che è accoppiato ad una batteria da 27,4 kWh. La batteria di piccole dimensioni e peso si trova sotto la panca del sedile posteriore, al posto di quello che doveva essere il serbatoio di un veicolo con motore a combustione interna. La casa dichiara circa 300 km di autonomia nel ciclo urbano WLTP o 230 km nel ciclo misto WLTP. Tuttavia, noi abbiamo registrato un’autonomia, guidandola in modalità ECO e con una media di 85 Km/h in autostrada, di circa 200 kM. In città invece la media è di circa 260 Km reali. Anche grazie a questa semplicità meccanica, all’utilizzo di una piccola batteria e alle sue dimensioni, l’auto riesce a tenere a bada i chili. Con 970 chili di peso, è una delle autovetture elettriche più leggere presenti sul mercato oggi.

In termini di sicurezza, la Dacia Spring non può essere considerata un’auto di base, tutt’altro. Di serie è dotato di limitatore di velocità, ABS, ESC, distributore elettronico di frenata, 6 airbag, accensione automatica delle luci e frenata di emergenza assistita.

Quest’ultimo sistema permette che da 7 km/h di velocità, si attivi il radar anteriore per misurare la distanza rispetto al veicolo che ci precede. In caso di rilevamento di un rischio di collisione, il sistema avverte il conducente visivamente e acusticamente.

Aziona automaticamente i freni anche se il conducente non frena o non frena a sufficienza, il che è un aiuto importante.

La Dacia Spring è chiaramente un’auto a vocazione urbana. Per questo motivo, non è stato appositamente progettato per la ricarica rapida su strada, sebbene ammetta cariche CC con una potenza massima di 30 kW.

Se per caricarla preferiamo ricorrere a una Wallbox da 7,4 kW, avremo bisogno di meno di 5 ore per avere la batteria al 100%. In una presa domestica convenzionale, in circa 8 ore avremo l’80% di carica, quindi lasciarla di notte in carica per poterci muovere il giorno dopo senza pensieri è perfettamente possibile.

Per accendere il veicolo devi girare una chiave tradizionale, nessun pulsante di avviamento non necessario come fanno le auto moderne. Quindi devi ruotare la manopola situata tra i due sedili per selezionare D, N o R. Non c’è la posizione P per parcheggiare, quindi assicuratevi di inserire il freno di stazionamento meccanico quando parcheggiate. I primi chilometri al volante della Dacia Spring ci hanno aiutato a vedere come questa vettura dalle prestazioni discrete (da 0 a 100 km/h in 19,1 secondi), sia più agile di quanto ci aspettassimo e infinitamente più agile del resto delle auto elettriche che ho provato fino ad oggi.

Si nota che pesa pochissimo e che le ruote anteriori hanno un raggio di sterzata molto ampio, che aiuta anche nei lavori di parcheggio. I primi metri di anticipo non sono particolarmente critici perché eroga 125 Nm di coppia dal momento in cui inizi ad accelerare con esso. Poi bisogna tenere il piede a fondo in modo che l’auto raggiunga la velocità di crociera, e una volta raggiunta, basta accarezzare l’acceleratore in modo che mantenga i ritmi. Sulle strade interurbane, riesce a mantenere una velocità adeguata nonostante la sua bassa potenza.

Quando rilasci l’acceleratore l’auto rallenta recuperando energia e te lo segnala sul cruscotto posto dietro al volante, dove indica che sta ricaricando la batteria. Anche quando si frena rigenera energia, tanto che giocando con lo stile di guida potrai guidare in modo molto efficiente.

Ci è sembrata un’auto abbastanza comoda per le sue dimensioni e prezzo. Le sue sospensioni sono morbide e la vettura è tendente a sottosterzare. Su strade extraurbane se si è già a 70 Km/h è difficile effettuare manovre di sorpasso.

Nonostante il suo approccio semplice, è un’auto che adempie perfettamente alla sua missione, un alleato di tutti i giorni che non intende andare oltre, ma offrire a chi ha bisogno di un’auto elettrica, un’auto economica e ben risolta.

Allestimenti, conclusioni e prezzo

La Dacia Spring sarà in vendita con due livelli di equipaggiamento, Comfort e Comfort Plus. La seconda prevede alcuni sedili dall’aspetto piuttosto riuscito, realizzati in un unico pezzo, con il poggiatesta integrato e con dettagli come le cuciture blu che risaltano nell’insieme. Inoltre la Comfort Plus ha la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio posteriori.

I prezzi tariffari della Primavera, che sono 20.650 euro per la versione Comfort e 22.150 euro per la Comfort Plus. Il prezzo potrebbe diventare più interessate in presenza di ecoincentivi e se avete un’auto da rottamare.

Siamo quindi davanti a l’auto elettrica più economica sul mercato, tuttavia spendendo poco di più potete trovare delle competitor rifinite meglio. Sicuramente la piccola Dacia popolerà le nostre strade cittadine così come le sorelle maggiori hanno conquistato il mercato negli anni passati.