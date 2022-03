Gli sconti fissi tornano a farla da padroni da Trony, in questi giorni è stata resa disponibile una nuova campagna promozionale che promette la possibilità di ridurre di molto il prezzo di vendita dei migliori dispositivi, senza dover limitare la scelta a specifiche aree o categorie merceologiche.

Il volantino risulta attualmente attivo praticamente ovunque in Italia, con possibilità di affidarsi esclusivamente all’acquisto fisico in negozio, non al sito ufficiale. I prodotti sono al solito distribuiti con una garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è inoltre prevista la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Tornate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili codici sconto Amazon gratis ed offerte davvero da non perdere.

Trony: tutte le nuove offerte con i prezzi più bassi in assoluto

Con gli sconti fissi di Trony, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di ricevere riduzioni del 50%, sull’acquisto però di una coppia di prodotti. Il meccanismo richiesto non è particolarmente impegnativo o di difficile comprensione, dovete infatti sapere che basterà aggiungere al carrello due elementi, il cui prezzo sia differente di almeno 5 euro, ed il gioco è fatto.

Nel momento in cui ci si recherà in cassa, si avrà diritto a ricevere uno sconto immediato (quindi non un rimborso o un buono sconto) del valore pari al 50% del prezzo di listino del dispositivo meno caro della coppia. Per approfondire la conoscenza dell’ottima soluzione indicata nell’articolo, potete fare affidamento sulle pagine che trovate qui.