TikTok: mentre l'Ucraina è in guerra, i soldati spopolano nei Per Te con i fucili

“Fate i TikTok, non fate la guerra” potrebbe essere lo slogan perfetto per parlare di questa aberrante faccenda. In giorni difficili come quelli che stiamo vivendo, un briciolo di “allegria” può aiutare a metabolizzare meglio la situazione (o almeno così dicono i cinque soldati sbarcati sulla piattaforma durante la guerra). Il video più famoso sbarcato subito nei Per Te risale a qualche giorno fa e ha raggiunto nel giro di pochissime ore circa 24 milioni di visualizzazioni.

TikTok, la piattaforma delle informazioni

Nessuna parola, soltanto il brano “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana a fare da sfondo ad un video divenuto virale: “With the lights out, it’s less dangerous/Here we are now, entertain us/I feel stupid and contagious”. Il messaggio è chiaro: “Con le luci spente, è meno pericoloso/Eccoci qui ora, facci divertire/Mi sento stupido e contagioso”. @alexhook2303, questo il nome del soldato che ha scelto di ballare con gli altri commilitoni come se fossero una vera e propria band musicale ad un concerto.

Su TikTok i video scorrono inesorabili, dando vita ad una vera e propria rete di informazioni. Alex non è l’unico che ha scelto questa tattica per comunicare col mondo intero e tenerlo informato sulla questione Ucraina-Russia. Sui social ve ne sono di tutti i tipi. Su Twitter per esempio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto: “Per tutti coloro che non hanno ancora perso la loro coscienza in Russia, è il momento di uscire e protestare contro la guerra con l’Ucraina“. È il caso di dire che stavolta i social stanno avendo un ruolo piuttosto rilevante.