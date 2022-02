Le 1More PistonBuds Pro qui formano un certo contrasto, poiché sono visivamente piuttosto riservate come un prodotto piuttosto economico. La custodia di ricarica non ha una forma insolita e si presenta in un formato tipico delle cuffie TWS. Il box di ricarica è realizzato in plastica opaca di colore nero o bianco. Il coperchio è lucido nella parte superiore e presenta il logo 1More. Viene semplicemente aperto e tenuto chiuso magneticamente. C’è un piccolo indicatore LED sulla parte anteriore del case. La porta di ricarica USB-C e un pulsante rotondo (pulsante di ripristino) si trovano sul retro.

Quando apri la custodia, gli auricolari si attivano automaticamente. Sfortunatamente, quando rimetti le cuffie nella custodia, devi assicurarti che siano allineate correttamente in modo che gli auricolari scattino nella giusta posizione.

La custodia di ricarica ha le dimensioni 57,8 x 22,9 x 37,6 mm e pesa 40 g comprese le cuffie. Senza cuffie pesa 31 g. Può anche essere trasportato molto facilmente nel taschino dei pantaloni o della camicia.

Le cuffiette

Ciò che ti colpisce immediatamente di 1More PistonBuds Pro sono le dimensioni ridotte degli auricolari. Con una profondità di 21,1 mm, di cui gran parte scompare nel condotto uditivo, sporgono solo leggermente dall’orecchio quando indossati. Anche il peso è estremamente basso a soli 6 g. In combinazione, ciò significa che non ti accorgi quasi delle 1More PistonBuds Pro quando le indossi e non ti danno fastidio quando indossi un cappello o sdraiati su un fianco.

Il design è semplice, ma comunque accattivante. Il corpo è modellato in modo tale da adattarsi al meglio al padiglione auricolare. La parte in-ear si attacca da sola e garantisce una presa sicura. In questo modo, 1More PistonBuds Pro ottiene anche una certa schermatura dal mondo esterno. La parte che sporge dall’orecchio è rotonda con dorso piatto. Le scanalature e il logo 1More garantiscono un aggiornamento visivo. Un piccolo LED di stato segnala lo stato di funzionamento.

Le 1More PistonBuds Pro sono certificate secondo IPX5 e sono quindi protette dagli schizzi d’acqua. Quindi puoi usarlo sotto la pioggia senza esitazione. Si prega di notare, tuttavia, che qui i microfoni potrebbero essere danneggiati, il che non solo influisce sulla funzione del telefono, ma può anche influire sulla cancellazione del rumore.

C’è un sensore di prossimità da parte di 1More PistonBuds Pro che si inserisce nel padiglione auricolare. Questo riconosce quando le cuffie vengono inserite o rimosse dall’orecchio e controlla la riproduzione (riproduzione/pausa) in base a questo. Se non vuoi utilizzare la funzione, puoi disattivarla tramite l’app.

Pulsanti e controlli touch

L’unico vero pulsante su 1More PistonBuds Pro si trova sulla custodia di ricarica accanto alla porta USB-C. Se le cuffie sono nella custodia, puoi ripristinarle tenendo premuto il pulsante. Questo è utile se non possono essere accoppiati, ad esempio. Una breve pressione del pulsante attiva il LED di stato della custodia, così puoi controllare lo stato di carica senza aprire la custodia.

Non ci sono pulsanti sulle cuffie stesse. La superficie all’estremità dei tappi per le orecchie è sensibile al tocco. Puoi attivare determinate azioni toccando brevemente o a lungo e toccando la superficie con il dito. L’assegnazione può anche essere regolata individualmente nell’app 1More Music.

Per connetterti a un dispositivo, tutto ciò che devi fare è aprire il coperchio della custodia di ricarica. 1More PistonBuds Pro passa quindi direttamente alla modalità di associazione e può essere trovato da altri dispositivi. La connessione avviene tramite Bluetooth 5.2. La gamma delle cuffie è a un livello medio, né scadente né superiore alla media. Puoi allontanarti da due a tre stanze dalla sorgente senza abbandonare.

L’ottimizzazione dell’audio

L’accordatura delle 1More PistonBuds Pro, si dice che provenga da Luca Bignardi e Sonarworks. Ora è il caso che 1More generalmente persegua un’affermazione Hi-Fi e almeno con i prodotti più costosi, ne sia ampiamente all’altezza.

Le cuffie hanno un prezzo più nella fascia mainstream e si rivolgono a clienti che non spendono molto ma vogliono comunque un suono decente alle orecchie. In questo segmento, le richieste non sono così elevate e molti utenti in questa fascia di prezzo preferiscono una certa pesantezza dei bassi a un suono il più equilibrato possibile.

Ed è esattamente ciò che offre 1More PistonBuds Pro, almeno per le nostre orecchie. I bassi sono davvero potenti qui, ma questo significa anche che le cuffie si indeboliscono un po’ nei medi. Quanto sia forte, tuttavia, dipende anche molto dal genere. Queste cuffie amano molto la musica elettronica e la musica classica. Con la musica pop o rock, i medi indeboliti sono più evidenti. Nei potenti passaggi dei bassi, che sono combinati con gli acuti, gli acuti a volte non riescono a tenere il passo.

A questo punto però, la funzione equalizzatore torna utile, perché può essere utilizzata per compensare buona parte dei deficit citati. In particolare, i preset “Classic” ed “Electronic” possono aiutare a far risaltare meglio gli alti e i medi. Lo svantaggio di questo è che hai di nuovo bisogno dell’app 1More Music.

Quindi, nel complesso, le 1More PistonBuds Pro sono cuffie mainstream dal suono decente. Tuttavia, il focus hi-fi bilanciato dei modelli 1More più costosi non è disponibile. Quindi i clienti tradizionali ottengono cuffie molto buone qui, ma ci sono alcune cose che mancano per gli utenti con esigenze elevate.

Autonomia e ricarica

La custodia di ricarica di 1More PistonBuds Pro ospita una batteria da 410 mAh. Questa non è una sensazione, anche se il case è relativamente compatto. In linea di principio, si sarebbe potuta sicuramente ospitare una batteria leggermente più grande. Le cuffie stesse hanno ciascuna una capacità di 38 mAh. Le 1More PistonBuds Pro sono pubblicizzate con una durata della batteria di 7,5 ore. Con la custodia di ricarica, dovrebbero essere possibili un totale di 30 ore di utilizzo. Questi valori sono ad un volume del 50% e la funzione ANC disattivata.

Tuttavia, non siamo in grado di comprendere appieno le informazioni. Nell’uso quotidiano, abbiamo gestito un massimo di poco meno di 5 ore di riproduzione con le impostazioni pubblicizzate. L’esperienza ha dimostrato che con ANC e un volume maggiore sono possibili tra le 3 e le 4 ore di riproduzione. Se si attiva la “Modalità a bassa latenza”, il tempo di esecuzione viene nuovamente ridotto di alcuni minuti.

L’autonomia è ancora molto buona, il che è particolarmente vero se si considerano le dimensioni ridotte delle 1More PistonBuds Pro. Con un uso occasionale (ad es. un’ora al giorno) devi caricare la custodia di ricarica solo ogni due o tre settimane.

A proposito, le 1More PistonBuds Pro sono abbastanza veloci durante la ricarica. Devi solo mettere gli auricolari nella custodia di ricarica per 5 minuti per ottenere nuovamente un’autonomia da 30 a 60 minuti, a seconda del volume e della modalità. Una carica completa dura circa un’ora. La custodia di ricarica impiega circa due ore per caricarsi completamente e può caricare completamente le cuffie circa quattro volte. Sfortunatamente, la custodia può essere caricata solo tramite USB-C. La ricarica wireless non è fornita.

Conclusioni

Le 1More PistonBuds Pro sono cuffie TWS complessivamente solide per il consumatore medio. Sono caratterizzati da un design semplice ma grazioso con dimensioni compatte e forniscono una solida gamma di funzioni per circa 60€.

Queste cuffie sono state anche in grado di convincere con il comfort e l’ANC ben funzionante senza alcun impatto importante sul suono, che non è un dato di fatto nella fascia di prezzo di circa € 60. La funzione vivavoce è anche un vantaggio per 1More Piston Buds Pro.

C’è sicuramente una raccomandazione di acquisto per i potenziali clienti che si considerano mainstream e preferiscono cuffie con bassi pesanti. Per € 60 non puoi sbagliare qui. Se 1More PistonBuds Pro diventa ancora più economico nel tempo, puoi sicuramente chiamarli un affare!