L’operatore Vodafone Italia ha recentemente aggiornato i propri listini su smartphone acquistabili a rate o in un’unica soluzione, introducendo anche la possibilità di rateizzare alcuni dispositivi Xiaomi.

Un esempio è sicuramente Xiaomi Redmi Note 11, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128GB, Motorola Edge 20 e Samsung Galaxy A03. Scopriamo insieme il listino nei dettagli.

Vodafone modifica i listini per l’acquisto di smartphone

Partiamo dallo Xiaomi Redmi Note 11, che è acquistabile con vari tipi di offerte come Infinito Black Edition, Infinito, 100 GB Red Max, Vodafone 50 GB Red Pro, Shake, Fun, Family, C’all, Vodafone Special e moltissime altre offerte. Il prezzo minore è di 3.99 euro al mese per 24 mesi con la Infinito Black Edition, fino ad arrivare a 9.99 euro al mese per 24 mesi con le C’All, Vodafone Special e gli altri clienti ricaricabili.

Passando al Galaxy Z Flip 3, anch’esso è disponibile con tutte le offerte precedentemente citate e parte da un prezzo base di 14.99 euro al mese per 24 mesi con la Infinito Black Edition fino ad arrivare ad un prezzo di 17.99 euro al mese per 24 mesi con le Special. Di smartphone Samsung troviamo anche il Galaxy A03 che parte da soli 2.99 euro al mese per 24 mesi ed arriva ad una rata massima di 9.99 euro al mese per 24 mesi.

Non manca il Motorola Edge 20 da 9.99 euro al mese per 24 mesi o in alternativa, con l’offerta più generosa, a 13.99 euro al mese sempre per 24 mesi. Per scoprire il catalogo completo di smartphone acquistabili a rate vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore.