WhatsApp: spiare il partner con un trucco, niente più tradimenti in chat

Un dubbio che molte persone ancora si pongono quando si parla di WhatsApp in quanto applicazione di messaggistica istantanea è il seguente: è ancora possibile spiare le persone acquistando delle applicazioni pirata dal web?

A questa domanda è molto semplice rispondere, dal momento che nessuno degli applicativi che è un tempo permettevano tale pratica, oggi funziona ancora. WhatsApp infatti ha fatto in modo che tutte le applicazioni di questo genere venissero eliminate o rese inoffensive. Non c’è quindi più possibilità di scoprire cosa si dicono le persone all’interno di una chat semplicemente con un’applicazione a pagamento. Nessuno però può vietare di scaricare un altro tipo di applicazione che sarebbe in grado di cogliere i movimenti in entrata ed uscita durante la giornata.

WhatsApp: ecco l’applicazione che può farvi scoprire l’orario di entrata o di uscita di chiunque voi vogliate

Qualcuno che diceva che non fosse realmente possibile, ma in realtà lo è: WhatsApp può essere spiata ancora, ma solo per quanto riguarda le entrate e le uscite. Grazie ad un’applicazione meglio nota con il nome di Whats Tracker, avrete l’opportunità di selezionare uno o più utenti dei quali durante la giornata vorrete avere notizie in merito all’orario di connessione e disconnessione.

Potrete dunque sapere quando una persona sceglie di entrare o uscire da WhatsApp. Riceverete una notifica istantanea ogni qualvolta che la persona in questione figurerà online o nel momento in cui deciderà di uscire. Alla fine della giornata inoltre potrete contare anche su di un report completo di tutti gli accessi e le uscite.