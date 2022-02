Il prossimo 24 febbraio durante la fiera mondiale del Mobile World Congress il produttore cinese Oppo toglierà i veli sulla sua nuova serie di smartphone top di gamma, i nuovi Oppo Find X5. Tuttavia, nel corso delle ultime ore l’azienda ha postato un’immagine teaser con cui ci ha rivelato la presentazione del nuovo Oppo Pad durante lo stesso evento.

Oppo Pad sarà annunciato il 24 febbraio: eccolo in quest’immagine teaser

Il sotto brand di Oppo, ovvero Realme, ha già fatto il suo debutto nel mondo dei tablet con il suo Realme Pad. Molto presto, però, si aggiungerà in questo settore anche Oppo, dato che annuncerà ufficialmente il nuovo Oppo Pad.

Di quest’ultimo ne abbiamo parlato ampiamente nel corso delle scorse settimane. Tuttavia, come già accennato, l’azienda ha pubblicato in queste ore un’immagine teaser in cui ha rivelato che presenterà il suo nuovo tablet il 24 febbraio, giorno in cui debutteranno anche i nuovi smartphone top di gamma Oppo Find X5.

Osservando l’immagine teaser pubblicata dall’azienda, possiamo notare con il nuovo Oppo Pad avrà un design molto curato, con i bordi attorno al display simmetrici tra loro. Un’altra caratteristica degna di nota sarà la presenza del pennino, ovvero la Oppo Pencil. Non manca poi una porta di ricarica USB Type C e quattro speaker audio con supporto a Dolby Atmos.

Tra le altre caratteristiche, sappiamo che il nuovo tablet di Oppo potrà contare su un display IPS LCD con una diagonale da 10.95 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre sotto al cofano ci sarà il processore Snapdragon 870.