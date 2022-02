Nubia di ZTE ha ufficialmente introdotto la gamma di smartphone Red Magic 7 per il mercato dei giochi. L’azienda è ora pronta per lanciare nuovi smartphone “tradizionali” di punta della serie Nubia Z40. La società ha dichiarato che il Nubia Z40 Pro sarà il primo dispositivo ad avviarsi con MyOS 12. Il sistema operativo sarà disponibile anche sugli smartphone ZTE e ci aspettiamo che sia basato su Android 12. Dopotutto, l’introduzione di un flagship senza Android 12 sarebbe un errore enorme in questa fase.

Il nuovo MyOS 12 include miglioramenti all’interfaccia utente, alle animazioni e alla sicurezza. Finora, il post teaser su Weibo elenca semplicemente “Desktop personalizzato + Schermata di blocco Climber + Motore di movimento Lingxi + Protezione della privacy” come nuove funzionalità. Tuttavia, ci aspettiamo di saperne di più sulla versione della skin Android con l’arrivo di Nubia Z40 Pro il 25 febbraio. Inoltre, mentre il teaser non menziona lo smartphone, non vediamo perché non dovrebbe ricevere lo stesso aggiornamento del Nubia Z40 Pro.

Nubia Z40 Pro potrebbe sorprendere gli utenti

Il dispositivo viene commercializzato come il “nuovo fiore all’occhiello delle immagini umanistiche”, secondo la società. Inoltre, abbiamo visto affermazioni audaci secondo cui questo sarà uno dei più grandi smartphone di punta sul mercato. In realtà, sarà equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Di conseguenza, potremmo anticipare prestazioni paragonabili a quelle di altri flagship come Xiaomi 12 e Realme GT 2 Pro.

In termini di design, il Nubia Z40 Pro ha uno schermo curvo nella parte anteriore con un foro al centro. Sul retro, c’è anche un enorme modulo fotocamera. Il modulo è dotato di tre telecamere. Sarà disponibile in due colori: bianco e nero. Purtroppo lo smartphone non viene fornito con un adattatore per la ricarica, quindi i clienti dovranno acquistare separatamente un caricabatterie compatibile con la ricarica da 135W.