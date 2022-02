I tempi di caricamento della PS5 di HorizonForbidden West sono stati così rapidi che lo sviluppatore Guerilla Games ha ammesso di aver dovuto rallentarli di proposito e aumentare il tempo che i giocatori trascorrevano in attesa delle schermate di caricamento.

Secondo il game director Mathijs de Jonge, l’SSD integrato della PS5 ha consentito velocità di caricamento significativamente più elevate rispetto al disco rigido della PS4, consentendo ai giocatori di avviare il gioco o spostarsi rapidamente sulla mappa in pochi secondi anziché in minuti.

Horizon Forbidden West è disponibile per console PlayStation

Tuttavia, poiché le velocità erano così elevate, i tester non hanno avuto abbastanza tempo per studiare i segnali di gioco forniti su ciascuna schermata di caricamento, perdendo informazioni sull’equipaggiamento di Aloy e sui dintorni del Forbidden West. “L’abbiamo soprannominato viaggio rapido in Horizon Zero Dawn, ma potrebbe volerci fino a un minuto per caricarsi davvero”, ha spiegato de Jonge.

“Con la PS5, sono probabilmente quattro o cinque secondi; si carica così velocemente che i giocatori non riescono nemmeno a leggere i suggerimenti”. “Abbiamo dovuto implementare una funzionalità molto semplice in cui si blocca sulla schermata di caricamento abbastanza a lungo da consentirti di leggere almeno un indizio durante il caricamento”.

È un metodo semplice che è stato utilizzato in numerosi giochi in precedenza. Quando viaggi velocemente in un’altra posizione sulla mappa, il gioco utilizzerà il veloce SSD della PS5 per caricare la nuova area in pochi secondi, ma rimarrà bloccato sulla schermata di caricamento finché non premi X per procedere.

Il tempo di caricamento non viene ridotto e puoi premere X immediatamente se non vuoi leggere i suggerimenti. Chi cerca qualche indicazione, invece, può leggere con calma.