Una delle serie più attese del 2022, al pari di Peaky Blinders e Better Call Saul, è senza alcun dubbio Stranger Things, la serie drammatico-fantasy che ha conquistato tutti grazie alla propria originalità e alle ambientazioni vintage in stile anni 90′, le quali hanno fatto da cornice ad una storia decisamente avvincente fregiata di personaggi davvero ben caratterizzati e a modo loro unici.

Attualmente la serie TV by Netflix è ferma alla terza stagione, la quale ha lasciato numerose porte aperte che la quarta stagione dovrà chiudere una volta per tutte, in primis i dettagli in merito lo status di Hopper, scomparso (quasi morto) alla fine della terza season ma in realtà finito a causa di un portale in Russia in un campo di prigionia, dettaglio mostrato in un teaser rilasciato molti mesi fa.

Finalmente abbiamo la data di uscita

Dopo un’attesa che è sembrata a tratti interminabile, Netflix ha finalmente rilasciato la data di uscita ufficiale, anzi le date di uscite, infatti stando a quanto emerso anche Stranger Things 4, come già fatto con Lucifer e come accadrà per Better Call Saul 6, verrà diviso in due capitoli rilasciati separatamente, il primo arriverà il 27 Maggio mentre il secondo il primo di Luglio.

Si tratta di una scelta che probabilmente farà storcere il naso alla maggior parte degli utenti che attendono da oltre un anno l’arrivo di una delle loro serie preferite, ciò non toglie che questa divisione garantirà un periodo ricco di nuovi contenuti abbastanza lungo: