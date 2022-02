Valve potrebbe aver scoraggiato gli acquirenti di Steam Deck dal riparare da soli il portatile, ma in pratica potresti non dover essere così cauto. Con alcune eccezioni degne di nota, iFixit (che fornisce parti ufficiali per l’hardware di Valve) ha smontato il modello di produzione Steam Deck e ha concluso che è ragionevolmente facile da riparare. Non è difficile entrare, con etichette chiare per “essenzialmente tutto”. Il design è sufficientemente modulare da consentire la riparazione di molti elementi senza sostituire o smontare più componenti del necessario.

Con una vite, puoi sostituire l’SSD con un equivalente compatto e la rimozione del display non richiede altro che una ventosa e un po’ di calore. Valve è anche consapevole del fatto che i possessori di Steam Deck potrebbero essere preoccupati per la levetta: entrambe le levette possono essere sostituite semplicemente rimuovendo tre viti. Sebbene sia improbabile che sia un grosso problema, non dovrai spedire la tua macchina se si presenta un problema.

Steam Deck uscirà a breve sul mercato

Questo non è esattamente un paradiso di auto-riparazione. Secondo iFixit, i cambi della batteria sono “difficili”, con processi complicati che includono lo svuotamento della maggior parte dello zaino per motivi di sicurezza. Questa è una preoccupazione quando la batteria potrebbe essere completamente esaurita in soli 90 minuti. Dovresti anche fare attenzione con la porta USB-C e lo slot microSD, poiché sono saldati alla scheda madre proprietaria di Steam Deck.

Nonostante ciò, iFixit ha scoperto che riparare Steam Deck era più facile che riparare alcuni laptop attuali. Potrebbe essere incoraggiante se preferisci riparare i device da solo o ti aspetti di aggiornare lo spazio di archiviazione. Se si verifica un guasto davvero catastrofico, potrebbe essere sufficiente inviare il Deck per il servizio.