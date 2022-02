POCO ha rilasciato gran parte dei suoi prodotti rinominando gli smartphone Redmi. La società non ha in programma di interrompere questa pratica in futuro ed ora si prepara a rilasciare il POCO X4 5G.

È probabile che questo smartphone sia una versione rinominata del Redmi Note 11 Pro 5G dalla Cina. Ciò è supportato dai dati del benchmark Geekbench, che è stato scoperto nel database. Secondo un test simulato, lo smartphone sarà dotato di un chipset Snapdragon 695, 6 GB di RAM e del sistema operativo Android 11.

POCO X4 5G potrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni

Uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 24001080 pixel e refresh rate di 120 Hz, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria, e una batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 67 W sono tra le caratteristiche del POCO X4 5G. La camera selfie avrà una risoluzione di 16 megapixel, mentre sul retro saranno montati tre sensori da 108 megapixel, 8 megapixel e 2 megapixel.

Lo smartphone Poco X4 5G dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni. Di conseguenza, lo smartphone è già stato individuato su più siti di certificazione e ora mostra un numero di modello diverso in Geekbench. Una variante indiana del Poco X4 5G con numero di modello 2201116PI è stata testata su Geekbench all’inizio di questo mese. La versione globale del telefono, numero di modello 2201116PG, è ora apparsa anche sul sito Web della popolare applicazione di test.

Inoltre, lo smartphone sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 695 e arriverà sul mercato con Android 11. Molto probabilmente, il device verrà aggiornamento immediatamente a MIUI 13.